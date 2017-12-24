السعودية.. الأغنيات الأكثر بحثاً في 2017

العربية.نت - محمد جراح

أزاحت شيلة "زلزلة" للمنشد بدر الشعيفاني أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة عن صدارة الأغنيات الأكثر سماعاً في السعودية لعام 2017 بحسب إحصائيات محرك البحث #غوغل الذي يصنف الشيلات ضمن قائمة الأغاني؛ وحلت أغنية "عوافي" للناشط الكوميدي محمد الحمدان ثالثاً وفي المركز الرابع جاء كليب الأطفال "صه" لفرقة 5 أضواء الذي حقق منذ طرحه في 25 يناير الماضي إلى الآن أكثر من 143 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهو من كلمات أمل الشلوي وإخراج شذا العثيم وبطولة الأطفال: تالا التويجري، وورد المحيسن، وشمس التويجري، وجوري العفري، وسارة الباحوث ورؤية فنية لأميرة العثيم.

وشيلة "تحزم تحزم" للمنشد مشاري بن نافل انتزعت المركز الخامس من الفنانة "بلقيس" التي جاءت في المرتبة السادسة عن أغنية " حقير الشوق" من كلمات فهد جمال والحان فايز السعيد.

وتعطي نتائج البحث على غوغل انطباعاً عن رواج الأعمال التي تطرح في العالم الموازي للأغنية وإتجاه الذائقة الشعبية لهذا النوع من الأعمال التي يصعب أحياناً تصنيف بعضها كأعمال غنائية بالمفهوم التقليدي للأغنية، في حين واصلت أصالة حضورها بأغنية "ذاك الغبي" من كلمات تركي وألحان طارق محمد على الرغم من طرحها في أكتوبر 2016 وكذلك أغنية "إنت ملك" التي حلت في المركز العاشر وتم بثها في ديسمبر العام الماضي بصوت الفنان رابح صقر وهي من كلمات (واحد) والحان رابح وتغنى بها أكثر من فنان.

والبحث بحسب المناطق كالتالي:

- شيلة "زلزلة" الأكثر بحثاً عنها كان في مناطق الجوف ومكة المكرمة والباحة.

- أغنية "ديسباسيتو" في مناطق المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة.

- أغنية عوافي في مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير.

كليب "صه" ليست هناك بيانات كافية.

- شيلة "تحزم تحزم" في مناطق الحدود الشمالية، الجوف ونجران.

- أغنية حقير الشوق في مناطق مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.

وساعد تكرر منطقة #مكة_المكرمة في محرك البحث كونها أكثر المناطق كثافة سكانية، وتتمتع بمحافظات كبيرة مثل #جدة والطائف والباحة ورابغ والقنفذة، إضافة إلى كثرة الزوار لها، ويشكل عدد السكان بها حوالي 25% من سكان #السعودية.