هذا ما قاله أمير الشرقية وهو محتضن ابن القاضي الجيراني

القطيف - إبراهيم الحسين

واسى أمير المنطقة الشرقية في السعودية الأمير سعود بن نايف، أبناء القاضي محمد الجيراني، الذي تعرض للخطف والقتل.

وقال وهو يحتضن أصغرهم: إن والدكم لم يمت، وهو عند ربه حي يرزق.. كما أنه هو "سلمان بن عبد العزيز"، مستطردا، بأن #خادم_الحرمين الشريفين، وولي عهده يتألمان، كما نتألم نحن على فقدان أحد من رجالات العمل في هذا الوطن.

الملك سلمان هو والدكم

وتابع بالقول: ولأن رب العالمين اختار والدكم إلى جواره، فإن الملك سلمان هو والدكم، ووالدنا، وولي أمرنا جميعا.. مضيفاً، أنه جاء اليوم، معزيا نفسه، في الشيخ محمد الجيراني، فهو عزيز، ومن رجالات العمل والمعرفة.

وأكد أن الحادث الإجرامي والإرهابي الذي أودى بحياة الشيخ الجيراني، ارتكبته جماعة لم تتورع عن إزهاق النفس البريئة والمعصومة، وأن رجال الأمن قادرون على جلب كل متسبب في إيذائه أو أي من أبناء هذه المحافظة العزيزة على القلوب، مضيفاً، أن العزاء لجميع شهداء هذه المحافظة وكافة شهداء الوطن.

العقوبة الرادعة العادلة ومعلومات المواطنين

وأعرب أمير المنطقة الشرقية، عن أسفه لارتكاب جريمة اختطاف وقتل الشيخ الجيراني بواسطة مجموعة من الإرهابيين، مشددا على أن مصيرهم العقوبة الرادعة العادلة بمشيئة الله تعالى، سائلا المولى أن يتغمد الشيخ محمد الجيراني برحمته، وأن يقبله قبول الشهداء، مقدما التعازي الحارة إلى أسرة الشهيد كافة.

وأشاد بتعاون المواطنين مع رجال الأمن في توفير المعلومات، بما يسهم في القضاء على هذه الشرذمة الإرهابية التي عاثت، وعبثت فسادا في الأرض.

عائلة الشهيد والامتنان للقيادة الرشيدة

وعبرت عائلة الشهيد الشيخ محمد الجيراني عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة على الدعم، والاهتمام الذي أولته منذ اللحظة الأولى، لاختطافه، وخلال البحث عنه، وحتى ما بعد إعلان استشهاده.. مؤكدةً، أن الشيخ الجيراني دفع روحه لوطنه غير مبال بالتهديدات، والأعمال الإرهابية التي مارسها الإرهابيون ضده شخصيا سواء بالقول أو العمل، حتى نكلوا به أشد تنكيل، إلى أن سمت روحه الطاهرة إلى بارئها.