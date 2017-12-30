بالصور.. محمد بن سلمان يرعى حفل سباق الخيل السنوي

العربية.نت

رعى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولدى وصول ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم الأمير محمد بن سلمان كأس ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "الشملي" بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

كما سلم ولي العهد بعد نهاية الشوط العاشر الكأس لخيل المستوردة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد روسينباوم بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأعرب ولي العهد عن تهنئته للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمناسبة فوز الجوادين "الشملي" و"روسينباوم" بكأسي ولي العهد.

فيما عبر الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عن شكره لولي العهد على تشريفه ورعايته حفل الفروسية هذا المساء، وما تحظى به الفروسية من اهتمام من #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.