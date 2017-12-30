ما هي قصة الفنانة السعودية التي احتفل بها غوغل؟

العربية.نت - محمد جراح

احتفل محرك البحث الشهير غوغل بتاريخ ميلاد المغنية السعودية الراحلة "عتاب" الذي يوافق 30 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

طروف عبدالخير آدم طلال الشهيرة بـ"عتاب" من مواليد #الرياض عام 1947 ودخلت الوسط الفني في سن مبكرة، وهي لا تتجاوز 13 عاماً، وكان لصوتها الجميل وعشقها للفن دور في ذلك، وفي معلومات أوردها الزميلان سعود بن عبدالمجيد وطلال لبّان معدا برنامج (ذاكرة النغم) الذي يبث على إذاعة جدة، أن هناك قصة لانتقال اسمها من (عتاب) إلى (طرّوف) حيث أول من أطلق عليها اللقب الذي باتت تعرف به كانت معلمتها في المدرسة التي طلبت من زميلاتها في الفصل ترشيح اسم للتلميذة المحبة للنشيد والغناء فاقترحن الطالبات عددا من الأسماء اختارت لها المعلمة لقب (عتاب) لرمزيته العاطفية، وفي تلك الفترة كانت الطفلة السمراء البشوشة تغني في الأفراح وتصاحبها في العزف على العود فنانتان (سارة عثمان) و(حياة الصالح).

الفنانة السعودية عتاب مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ

توقع الفنان الراحل طلال مداح أن يكون لها شأن في الأغنية وشجعها على الاستمرار، فسافرت عتاب إلى #الكويت وهي في الـ13من عمرها وكانت تقدم مجموعة من أغاني الأطفال عبر الإذاعة.

وفي عام (1966) قدمت أولى أغنياتها بعنوان "لا يا بنت" من ألحان فوزي السيموني، ومن ثم سجلت مجموعة من الجلسات الغنائية لتلفزيون الكويت بصحبة الفنان حيدر فكري فغنت "يعني كيف" و"الله حسيبك" و" ودعتك الله".

علا بعد ذلك صيت النجمة الشابة خليجياً وفي السبعينات الميلادية غنت في حفلة للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وقدمت لونا من الفلكلور السعودي بصحبة فرقة نسائية.

الفنانة السعودية عتاب

كانت رحلتها الفنية في فترة متزامنة مع الفنانتين توحة وابتسام لطفي إلا أن عتاب كان لها أسلوبها المختلف في الغناء حيث تقدم الأغنية الراقصة الاستعراضية على المسرح في أداء تفاعلي لا تجيده كثير من الفنانات. تعاونت مع الموسيقار محمد الموجي في عملين هما "فك القيود" و"لو فات الأوان".

ورغم إقامتها الطويلة في #مصر إلا أن عتاب حافظت على هويتها الموسيقية بإخلاصها للأغنية الخليجية والسعودية على وجه التحديد فلم تتجه للغناء بغير لهجتها إلا في مناسبات معدودة. وتقول عتاب عن ذلك في أحد حواراتها: "لا يمكن أن يشعر الفنان بالكلمات طالما يغني بلهجة غير لهجته"، وفي فترة إقامتها هناك افتتحت مسرحاً غنائياً في #القاهرة يحمل اسم "مسرح عتاب".

وكانت تربطها علاقة مميزة بأشهر نجوم الأغنية السعودية رغم إقامتها الطويلة في مصر.

عتاب

وغنت مجموعة من الأعمال الناجحة التي لقيت أصداء واسعة منها: (جاني الأسمر) كلمات ثريا قابل وألحان فوزي محسون. و(اسمعوا شكوتي) كلمات عبدالله الناصر وألحان فهد بن سعيد، و(أحطك في قلبي) فلكلور سعودي و(هذا قمرنا) كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان سراج عمر و(من فينا يا هل ترى) كلمات يوسف رجب وألحان سراج عمر، كذلك غنت لأهم الأسماء الفنية على مستوى اللحن والكلمة مثل الأمير خالد الفيصل، والأمير خالد بن يزيد، وفائق عبدالجليل، وثريا قابل، وطلال مداح، وسراج عمر ، وفوزي محسون ويوسف المهنا.

ورحلت عتاب عن الدنيا في 19 آب/أغسطس عام 2007 في القاهرة بعد معاناة مع سرطان الثدي.