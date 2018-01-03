أميركا تدرس احتمال فرض عقوبات على منظمات وأفراد إيرانيين لصلتهم بقمع الاحتجاجات غوتيرس يدعو إيران إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين رضا بهلوي ولي العهد في حقبة الشاه: سوء إدارة النظام الإيراني أجبر الشعب على التعبير عن غضبه رضا بهلوي: نظام إيران يستخدم موارد البلاد لدعم ميليشياته في سوريا ولبنان وأماكن أخرى رضا بهلوي: على النظام الإيراني أن يرحل ويجب على المؤسسة العسكرية أن تختار بين الشعب والنظام إدانة مصرفي تركي متهم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية مقتل عدد من عناصر الانقلابيين وتدمير غرفة عمليات لميليشيات الحوثي في "زبيد" قرب الحديدة الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة البيضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن: الغارات الجوية تستهدف بدقة مواقع الميليشيات التحالف: غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليسيتة في جبل النهدين بصنعاء التحالف: الميليشيات أطلقت 86 صاروخا باليستيا على السعودية آخرها كان الجمعة التحالف: ميليشيات الحوثي فشلت الجمعة في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية التحالف: جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات الإنسانية مقتل القيادي الحوثي نضال المقداد في مديرية ناطع صحيفة كومرسانت: 7 طائرات روسية دمرت في قصف استهدف قاعدة حميميم برأس السنة المرصد: مقتل 23 مدنيا في الغوطة الشرقية قرب دمشق غالبيتهم في غارات روسية نصر الله يعترف بضربات إسرائيلية ضد ميليشياته في سوريا غارات جوية إسرائيلية على أراض خالية شرق مدينة رفح جنوب غزة حكومة إقليم كردستان: تصريحات العبادي حول نفط الإقليم "غير دقيقة" العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يدعو منتسبي الجيش للمشاركة في الانتخابات المقبلة جمجمة رضيعة عمرها 11500عام تفسر كيف ومتى وصل البشر إلى الأميركيتين يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net