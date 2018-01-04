عائلة "رضيع الطائف" تطالب بالكشف عليه في مستشفى آخر

العربية.نت - نادية الفواز

لطفل "حضانة الطائف" وغيره من الأطفال العديد من القصص المأساوية.. وكم سمعنا عن حوادث كثيرة في #الحضانات، منها ما بقي طي الكتمان بسبب عدم توفير كاميرات بحجة دخول الأمهات لإرضاع الأطفال في الحضانة.. وسط عدم علم المسؤولين في المستشفيات بما يحدث في حضاناتها.

وطالب مطر بن مهمل الحارثي جد #رضيع_الطائف، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل بينما كانت ممرضة تعبث بوجهه في حضانة إحدى المستشفيات، بمعاقبة كل من قام بهذا العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

مطر بن مهمل الحارثي جد رضيع الطائف

كما طالب الجد بالكشف على الطفل والتأكد من صحته وعدم تضرره، على أن يكون الكشف خارج المستشفى الذي تعرض فيها لهذه الحادثة "فلم نعد نثق أن نسلم طفلنا لهم للمرة الثانية"، حسب تعبيره.

وتابع: "يظهر لنا أن الطفل بخير، لكننا لا نعمل مدى تضرره من هذه التصرفات اللامسؤولة، ولا نعرف عن أي مضاعفات قد تكون داخلية". ووصف القضية بأنها "إنسانية من الدرجة الأولى" واعتبرها "جريمة يهتز لها الضمير".

رضيع الطائف

واعتبر الجد أن "تلك الممرضات غير مؤهلات لرعاية الأطفال في هذا السن الحرج"، مؤكدا أن العقوبة "لا بد أن تكون عبارة عن تأديب معنوي ومادي بما يحقق العدالة لهذا الطفل ولغيره من أطفال الحضانة الذين تم استغلال ضعفهم وعدم قدرتهم على التعبير عما يحدث في الحضانات والتي تحتاج إلى ممرضات أمينات على الأطفال الرضع في هذه الأعمار الحرجة".

يذكر أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، كان قد أصدر توجيها عاجلا بسحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللواتي ظهرن في مقطع الفيديو، لانتهاكهن كرامة وسلامة الطفل الرضيع، وحرمانهن من العمل في مهنة التمريض بأي قطاع صحي آخر.

من جهته، وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة #الطائف صالح بن سعد المؤنس وجه بكف يد ثلاث ممرضات عن العمل استناداً للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين لحين استكمال التحقيقات.