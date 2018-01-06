السعودية: توقيف 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

النائب العام: الموقوفون طالبوا بإلغاء أمر ملكي بسداد الأمراء فواتير الكهرباء

العربية.نت

قرر النائب العام السعودي توقيف 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، الخميس الماضي، ورفضوا المغادرة، مطالبين بإلغاء أمر ملكي بسداد الأمراء فواتير الكهرباء، كما طالبوا بتعويض مالي مجزٍ عن حكم قصاص بأحد أبناء عمومتهم.

وقال في بيان: "إنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حُكم القصاص، الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".

وأضاف: "نؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان".