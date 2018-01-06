أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية، تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة.

وتضمنت الأوامر الملكية صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
 