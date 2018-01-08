بالصور.. جبل سعودي شاهق الارتفاع وسط البحر

العربية.نت ـ محمد الحربي

جزيرة " #كدمبل" تعد واحدة من أجمل الظواهر البحرية الغريبة، في الجانب السعودي من #البحر_الأحمر، وهي عبارة عن #جبل يقبع وسط أمواج البحر الزرقاء، مقابل شاطئ القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

والجزيرة تجذب الكثير من الزوار ويصلون إليها عبر "مراكب صغيرة"، معدة ومؤهلة خصيصا لمهمة نقل محبي هذه المنطقة.

وتستغرق الرحلة البحرية 4 ساعات ذهابا وإيابا، بتكلفة تبلغ 350 ريالا، ويمارس بعض الزائرين هواية صيد الأسماك بالقرب من الجزيرة.

وجزيرة "كدمبل" تُعد جبلا بركانيا عاليا بارتفاع شاهق وسط البحر، مع وجود رمال في أحد جهاته، والجبل مجهز بمدرج للصعود. وتتواجد على جوانب الجبل، بقايا صخور تآكلت بسبب التعرية، وكوّنت تشكيلا صخريا بديعا. ولأنها جزيرة جبلية، فهي تفتقر للغطاء النباتي، أو الأشجار المعمرة، بسبب قلة المياه، وندرتها.

وتوجد أسفل الجبل 11 مقبرة، ربما ترجع لبعض البحارة، الذين لقوا حتفهم بالقرب منه، وتم دفنهم، لكن معالم تلك القبور غير واضحة.

ويجتذب الجبل محبي صيد الطيور لوجود أنواع عديدة منها مثل الصقور، فضلا عن أنواع مختلفة لطير الحمام، منها المطوق، والمشابه لحمام الحرم.

ووثق المصور المهتم بجزيرة كدمبل، #عادل_عسيري، العديد من الصور للجزيرة، بعدسة الكاميرا، مشيدا بجمال الجزيرة الذي لا يوصف، كونها "جبل وسط البحر".

وجزيرة "كدمبل" هي واحدة من بين 1400 جزيرة سعودية، في البحر الأحمر أو #الخليج_العربي، لم تخضع لأي استغلال استثماري أو سياحي، ولا يزورها سوى بعض المهتمين والرحالة الهواة.. فيما عدا 50 جزيرة، واقعة بين الوجه وأملج، كانت المملكة قد أعلنت عن استثمارها مؤخرا في مشروع البحر الأحمر، وهو أول استثمار سعودي من نوعه في تلك الجزر.