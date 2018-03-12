السعودية.. ضبط المتحرش بـ"فتاة الاحتياجات الخاصة"

العربية.نت - مريم الجابر

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الاثنين، أنه تم ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة وقد استغل ظروف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن فيديو متداولاً عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي يظهر فيه سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحذرت شرطة #المدينة_المنورة في الوقت نفسه "من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم"، وأهابت بـ"أولياء الأمور مراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم".