انتظروا ظاهرة فلكية غريبة في أول يوم من 2018!

العربية. نت – عماد البليك

مع إطلالة العام الجديد، ومع أول يوم منه في الأول من يناير، سيشاهد العالم القمر بحجم كبير ما يعرف بـ "سوبرمون" أو يطلق عليه "القمر الذئب" أو "القمر العملاق" وفق وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ويعني السوبرمون أن القمر سيبدو كبير الحجم وأكثر ضوءاً بدرجة كبيرة عن المعتاد، وهذا يعني اقتراب موقع القمر من مدار الأرض. ويقدر أن يظهر القمر بحجم أكبر بـ 14 بالمئة عن المعتاد وإشراقة تفوق العادي بـ 30 بالمئة.

وتقول ناسا إن ذلك يحصل في العادة كل 13 شهراً.

وإذا ما لم يحظ أي فرد بمتابعة القمر الكبير في مطلع العام الجديد، فأمامه فرصة في 31 من يناير 2018 لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق.

وبالنسبة للوضعية الثانية فإنها تحدث كل عامين ونصف العام.

وبحسب ناسا فإن قمر نهاية يناير سوف يأتي مصحوباً بخسوف كامل، بوضعية القمر والأرض والشمس في خط واحد وتوسط الأرض بين القمر والشمس.

لذا لن يكون القمر مشرقاً تماما لكنه سيأخذ توهجاً غريباً، يجعله أقل كثافة ضوئية من المعتاد، ما يضعه بلون أزرق ضارب للحمرة، بحسب ناسا.

وسيكون ممكناً مشاهدة هذا الحدث السماوي، من غرب أميركا الشمالية عبر المحيط الهادئ إلى شرق آسيا.

وسيكون القمر السوبر في يناير الأخير في سلسلة الأحداث القمرية، ما بعد القمر الكبير الذي شوهد في 3 ديسمبر 2017.

أفضل وقت لمشاهدته

أما الوقت المناسب لرؤية القمر السوبر فهو ما بعد طلوعه مباشرة، عندما يظهر للتو فوق خط الأفق بحسب موقع timeanddate.com الذي يوفر حسابات دقيقة حول الوقت المناسب للرؤية وبدقة تامة.

وإذا لم يكن متاحاً لك أن تشاهد ذلك في السماء، فيمكن أن تراه على الإنترنت عبر المنظار الافتراضي بموقع Slooh.com الذي يبث الحدث على الهواء مباشرة.