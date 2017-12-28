فيديو مروع.. سيارة تطيح بمسنة تقطع الشارع في الأحساء

دبي- العربية.نت

تداول رواد مواقع التواصل فيديو مروعا للحظة دهس سيدة مسنة في منطقة الهفوف بمحافظة #الأحساء السعودية.

وظهرت السيدة في الفيديو بعكازها وهي تقطع الطريق على مهل، في حين غافلتها حافلة صغيرة مسرعة وأطاحت بها، قاذفة بالعجوز عدة أمتار.

كما بدا في الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة كانت موضوعة في الشارع أمس الأربعاء، بحسب ما بدا في تاريخ الفيديو.

وفي هذا السياق، أشارت صحف محلية إلى أن السيدة لقيت حتفها دهساً في وقت مبكر صباح الأربعاء تحت عجلات حافلة لنقل الطالبات في حادث مروع وقع بالقرب من سوق القيصرية التاريخي بالهفوف.

إلى ذلك، أفيد بأن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها في موقع الحادث وتم التحفظ على سائق المركبة.