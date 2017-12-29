ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان ليل الخميس بفيديوهات مروعة لكلاب شاردة تنازع على الأرصفة، بعد أن عمد على ما يبدو عناصر في بلدية في ضاحية بيروت إلى تسميمها.
#بلدية_الغبيري المجرمة يا معالي وزير الداخلية والبلديات @NohadMachnouk عمبتسمم الكلاب! يمكن انتخابياً، ما حدا بحاجة لأصوات الكلاب، علماً انو الكلاب أشرف من كل انسان يمد يده ليقتل حيواناً كتب له قدره التعيس ان يكون مأواه مزرعة اسمها #لبنان!@LebISF @saadhariri @LBpresidency pic.twitter.com/mPyGx9zHWO— غِنَى (@GhinaNahfawi) December 28, 2017
وتداول ناشطون الفيديوهات التي أظهرت عدداً من الكلاب وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، في مشهد مروع، متهمين بلدية الغبيري بأنها تصرفت بشكل مقزز ولا Yنساني.
📽 ٤- اجرام #بلدية_الغبيري - تابع!— غِنَى (@GhinaNahfawi) December 28, 2017
حتى الوحوش لن تقوم بما قامت به #بلدية_الغبيري_الداعشية!@LebISF @NohadMachnouk @saadhariri @Gebran_Bassil pic.twitter.com/r8C2TBFbyu
وبدت الكلاب من خلال بعض المقتطفات غير مؤذية، إذ ظهر أحد عناصر البلدية يغريها بطعم، غير خائف، ما دفع العديد إلى اعتبار هذا العمل "جرماً" لاسيما وأن لبنان أصدر مؤخراً قانوناً يجرّم تعذيب الحيوانات.
📽٢- اجرام #بلدية_الغبيري تابع.— غِنَى (@GhinaNahfawi) December 28, 2017
برسم معالي وزير الداخلية والبلديات @NohadMachnouk عمبتسمم الكلاب! يمكن انتخابياً، ما حدا بحاجة لأصوات الكلاب، علماً انو الكلاب أشرف من كل انسان يمد يده ليقتل حيواناً كتب له قدره التعيس ان يكون مأواه مزرعة اسمها #لبنان!@LebISF @saadhariri pic.twitter.com/HW8U7vqZcl
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