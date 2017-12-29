فيديوهات مروعة لكلاب تلفظ أنفاسها.. وغضب في لبنان

دبي- العربية.نت

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان ليل الخميس بفيديوهات مروعة لكلاب شاردة تنازع على الأرصفة، بعد أن عمد على ما يبدو عناصر في بلدية في ضاحية بيروت إلى تسميمها.

#بلدية_الغبيري المجرمة يا معالي وزير الداخلية والبلديات @NohadMachnouk عمبتسمم الكلاب! يمكن انتخابياً، ما حدا بحاجة لأصوات الكلاب، علماً انو الكلاب أشرف من كل انسان يمد يده ليقتل حيواناً كتب له قدره التعيس ان يكون مأواه مزرعة اسمها #لبنان!@LebISF @saadhariri @LBpresidency pic.twitter.com/mPyGx9zHWO — غِنَى (@GhinaNahfawi) December 28, 2017

وتداول ناشطون الفيديوهات التي أظهرت عدداً من الكلاب وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، في مشهد مروع، متهمين بلدية الغبيري بأنها تصرفت بشكل مقزز ولا Yنساني.

وبدت الكلاب من خلال بعض المقتطفات غير مؤذية، إذ ظهر أحد عناصر البلدية يغريها بطعم، غير خائف، ما دفع العديد إلى اعتبار هذا العمل "جرماً" لاسيما وأن لبنان أصدر مؤخراً قانوناً يجرّم تعذيب الحيوانات.