كيف تحولت سخرية مدون من الانتحار لترند عالمي؟

العربية.نت - فراس شمسان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي #موجة_غضب عارمة تجاه #اليوتيوبر_الأميركي #لوغان_بول بعد قيامه بنشر تدوينه مرئية عن غابة "أوكيجاهارا"، والتي تعد المكان الذي يلجئ إليه الراغبون في #الانتحار في اليابان.

وقام بول بتصوير جثة لأحد الأشخاص كانت هناك أثارت حفيظة المتابعين، حيث كان يرتدي ملابس غير ملائمة، بل إن ردود أفعاله وصلت إلى درجة السخرية، كما أنها لا تتناسب مع مكان مشهور بحالات الانتحار والموت.

إلا أن لوغان حاول أن يقدم اعتذاره لما قام به، وصرح أن المشاعر وردة الفعل كانت حقيقية وليست تمثيلا، واعتذر عن الفيديو قائلا "لم يكن عليَّ نشر الفيديو.. كان عليَّ إيقاف الفيديو فوراً لكني لم أفعل لذلك، أود تقديم اعتذاري لكل من شاهد الفيديو وكل من يعاني من شاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، وأعتذر للضحية وعائلته".

لوغان بول هو مدون وممثل أميركي. اكتسب أول شهرة من خلال موقع vine لينتقل لاحقا إلى التمثيل في التلفزيون والأفلام، يمتلك أكثر من 14 مليون متابع على قناته في يوتيوب، والتي حقَّقت 12.5 مليون دولار كأرباح لعام 2017.