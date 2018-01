من داخل منزلي بحتفل انا واسرتي بمنتخبنا الوطني العظيم وكابتن كوبر وإبن بلدي محمد صلاح احسن لاعب في افريقيا ربنا ينصرك شرفتنا يا صلااااااااح يا رمز التفوق والإحترام وربنا ينصركم جميعاً يا وحوش مصر .شرفتوا مصر وكل الوطن 💪🏼💪🏼💪🏼👏👏👏👏👍👍👍👍👍✨✨💥💥🥇⚽⚽⚽⚽⚽🏆🏆🏆🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

