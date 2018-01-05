هكذا تابع النجوم تتويج محمد صلاح بجائزة الأفضل إفريقياً

القاهرة- أحمد الريدي

لم تكن ليلة الخميس كبقية الليالي بالنسبة للجمهور المصري، حيث كانوا على موعد مع تتويج النجم الأبرز #محمد_صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 بحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

محمد صلاح أثناء إعلان تتويجه كأحسن لاعب بإفريقيا

تلك الأمسية التي شهدت تفاعل #النجوم مع الحفل الذي امتد لساعات، واختتم بتسمية صلاح كأفضل لاعب في العام المنقضي، وهو الحدث الذي علق عليه الجميع من خلال شبكات #التواصل_الاجتماعي.

محمد هنيدي

أحمد السقا

أصالة

أحمد السقا لم يمنعه التزامه بموعد محدد للتصوير، من متابعة الحفل، إلا أنه شعر بالضيق كالبقية من امتداد الحفل لوقت طويل، وهو ما جعله يعلق على الأمر من خلال صفحته الرسمية على #فيسبوك قائلا "أنا حاسس انهم بيعملوا الجزء التاني من فيلم أفريكانو.. يالا بقى يا أبو صلاح خد الجايزة وفرحنا.. عندي تصوير الصبح وعايز أنام"، ليوجه بعدها المباركة والتحية لصلاح وللمنتخب المصري على التتويج.

أنغام

كريم عبد العزيز

رامز جلال

ولم يختلف حال محمد هنيدي الذي كان يتابع الحفل لحظة بلحظة ويلقي بتعليقاته من خلال تغريداته على "تويتر" التي هاجم فيها منظمي الحفل بحس ساخر، حيث قال في تغريدة له "هتجبولنا البواسير.. ما تخلصونا"، وفي تغريدة أخرى قال "الجايزة اللي بيزلونا بيها دي هنتعالج بيها بسببكوا".

وحينما توج صلاح أكد هنيدي أن اللاعب المصري بات مثالا لكل شخص مصري وعربي يستطيع أن يحقق حلمه، ثم أكمل ساخرا ليقول "ومثال لكل أم عربية تزل بيه ولادها 150 سنة قدام".

هشام عباس استعد جيدا لهذه المناسبة، من خلال أغنيته "غنوا لصلاح"، التي أعدها مسبقا كي تعرض فور تتويج محمد صلاح بالجائزة وهو ما تحقق في النهاية.

فيما حرص تامر حسني على تصوير لحظة احتفاله بتتويج صلاح من خلال مقطع فيديو نشره عبر #انستغرام، ظهر فيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهو يعلن عن فوز صلاح، وسط احتفال تامر وعائلته.

ذلك #الفيديو الذي أعادت نشره أصالة لتعلق على فوز صلاح قائلة "مش مجرد بطل.. بل إنسان تفخر به البشرية بأخلاقه وثقافته.. محمد صلاح ابن الوطن الواحد".

ووجهت أنغام التهنئة لصلاح عبر حسابها على "انستغرام"، وهو الأمر الذي فعله رامز جلال من خلال تغريدة على "تويتر"، وكذلك كريم عبد العزيز عبر صفحته على "فيسبوك".