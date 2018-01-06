المرصد: مقتل 17 مدنياً في قصف جوي على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق

مسؤول أفغاني: مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني دربتهم إيران في سوريا

الجيش اليمني يتقدم على حساب ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة

قائد جبهة الساحل الغربي التابع للمليشيات الانقلابية يسلم نفسه مع 50 من عناصره للجيش اليمني

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: نسعى لتعديل القانون المتعلق بالاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يندد بارتكاب إدارة ترمب "خطأ" في مجلس الأمن

السلطات الإيرانية تنظم عددا من المسيرات المؤيدة لها والمناوئة للاحتجاجات في عدد من مدن البلاد

إطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني على أحد شوارع جزيرة تاروت بتوجيهات من الملك سلمان

العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تسوية مسألة القدس في إطار سلام عادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: موقف المملكة من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولا يتغير

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: قضية القدس أولوية عربية لا تتقدمها أي مسألة أخرى

الصفدي: الوفد الوزاري يعمل على الحد من تبعات قرار واشنطن بشأن القدس

طوائف المسيحية الشرقية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد

أقباط مصر يحتفلون بأعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي وسط إجراءات أمنية مشددة

النيابة المصرية تأمر باعتقال 4 أشخاص بعد سقوط منطاد يقل سائحين في الأقصر

السودان يعلن عن غلق جميع معابره الحدودية مع إريتريا

استئناف العمل في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد اشتباكات بين فصائل ليبية

منظمات إغاثة: مصرع 25 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تحقيقات عراقية بشأن بيع أطفال إلى داعش بمعاونة قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى

موجة انتقادات لشركة أميركية رفعت ثمن دواء لسرطان الدماغ بنسبة 1400 في المئة

موجة البرد تتسبب بتجمد نهر "بوتوماك" في الولايات المتحدة

طقس شديد البرودة يسيطر على الشرق الأميركي بدرجات حرارة وصلت إلى 40 تحت الصفر

منظمة الصحة العالمية تقرر اعتبار الإدمان على ألعاب الفيديو مرضا

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