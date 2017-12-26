قطر تدرس السماح بـ"الكحول".. خوفاً من مقاطعة مونديالها

العربية.نت

سيتوجه وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبعض الشركات الكحولية الراعية له إلى الدوحة مطلع العام الميلادي المقبل للتباحث مع الدوحة حول وضع مناطق مخصصة للجماهير حول الملاعب تقدم فيها المشروبات الكحولية خلال مونديال 2022.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن وفد فيفا، بالإضافة إلى ممثل من إحدى شركات الجعة التي ترعى بطولات الاتحاد الدولي طلبوا من لجنة المشاريع والإرث القطرية تخصيص مناطق قريبة للجماهير من ملاعب المباريات يمكن تقديم الكحول فيها.

ونقلت الصحيفة تصريح سابق لحسن الذوادي الأمين العام للجنة الإرث والمشاريع قال بأن الكحوليات ستكون في متناول الجماهير التي ستحضر البطولة في أماكن معينة، لكن مسؤول في الاتحاد الإنجليزي "احتفظت الصحيفة باسمه" حذّر قطر من مقاطعة الغربيين للمونديال.

وقال المسؤول: قطر ستضع أماكن مخصصة للجماهير يتناولون فيها الكحول لكنها تبعد عن الملاعب لمدة تقارب ساعة، وهذا ليس ممكناً بالنسبة للمشجعين، وأعتقد أن رعاة فيفا في سيحلون هذا الأمر، عدا ذلك قد يتم مقاطعة كأس العالم من أغلب المشجعين.

بينما وعد مسؤول آخر في الاتحاد الدولي لكرة القدم الجماهير "لم تذكر الصحيفة اسمه" بأنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الجماهير الراغبة في حضور كأس العالم 2022.

وتزايدت الضغوطات على قطر في الفترة الأخيرة، وزادت شكوك المجتمع الدولي حول قدرتها على تنظيم كأس العالم 2022 لأسباب كثيرة منها الفساد وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، واستند تقرير شهير عن شركة "كورنرستون غلوبال" على معلومات من دبلوماسيين غربيين ذكروا بأنهم يشكون بقدرة قطر على استضافة البطولة.