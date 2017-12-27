الروسي فيتالي موتكو يعلن إستقالته من رئاسة اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2018

مدرب آرسنال الإنكليزي يؤكد غياب اللاعب جيرو عن الملاعب حتى منتصف يناير لاصابته بتمزق في العضلة الخلفية

كأس الخليج: الصربي بوريس بونياك يشير في مؤتمر صحفي انه لا يعرف إذا كان سيستمر بتدريب منتخب الكويت بعد البطولة

اللاعب يايا توري يعلن تراجعه عن قرار اعتزال اللعب دوليا مبديا رغبته في المشاركة مجددا مع منتخب ساحل العاج

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