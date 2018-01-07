الاحتجاجات في إيران تدخل يومها الثاني عشر بمنع الحرس الثوي العائلات من تشييع ذويهم من ضحايا التظاهرات الاتحاد الاوروبي قرر دعوة وزير خارجية ايران لزيارة بروكسل لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تنفي أى ضلوع لها في حركة الاحتجاجات في إيران تحالف دعم الشرعية: إخلاء طيارين بعد سقوط طائرتهما إثر خلل فني في اليمن اشتباكات عنيفة بين قبائل خولان الطيال وميليشيا الحوثي جنوب شرق العاصمة صنعاء الجيش الوطني بتعز يصد هجوما للميليشيات ويكبدها خسائر فادحة العبادي يعتزم تقديم طلب لإصدار فتوى دستورية بشأن عدم تأجيل الانتخابات إسرائيل تمنع ممثلي 20 منظمة غير حكومية أجنبية من دخول أراضيها بسبب دعم المقاطعة السودان: السلطات المحلية في مدينة الجنينة غرب السودان تؤكد مقتل طالب أثناء احتجاج ضد ارتفاع الأسعار وأن التحقيق جار لمعرفة سببها رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق يعلن أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة مقتل 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا موجة البرد تواصل شل الحركة في شمال القارة الأميركية وتتسبب باضطراب في الحركة الجوية إيران تمنع رسميا تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بعد تحذير لخامنئي من "الغزو الثقافي" استمرار اشتعال النار في ناقلة النفط الإيرانية بعد تصادمها بسفينة بضائع قبالة ساحل الصين السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: تغريدة ترامب عن الزر النووي "نبهت" كيم لخطورة الوضع السعودية: نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني بعد عملية جراحية معقدة بتحقيق هدف الحفاظ على حياة التوأم حنين يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net