ايران تفرض مجددا قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف النقالة إيران تؤكد أن حجب تطبيقي إنستغرام للصور وتلغرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة يأتي للحفاظ على السلام العام وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا فضلي يقول إن " هذه الحوادث" التي يقوم بها مخربون تسببت بالقلق والإزعاج لمن وصفهم "بالمواطنين الأعزاء" فضلي يدعو "المواطنين الأعزاء" إلى الحفاظ على الهدوء ومراعاة الأمن والقوانين وذلك من أجل متابعة أفضل لمطالبهم المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام ترى أن تظاهرات إيران ليست سوى "بداية حركة كبيرة" قد يفوق مداها احتجاجات 2009 مقتل شخصين في احتجاجات إيران والحرس الثوري يتوعد المتظاهرين بسياسة القبضة الحديدية السلطات الإيرانية تنشر تعزيزات أمنية كبيرة في مدن عدة لمواجهة المحتجين الشرطة الإيرانية تفرق بالقوة تظاهرات احتجاج على الحكومة في مناطق الأحواز اتساع رقعة الاحتجاجات على الحكومة الإيرانية ووصولها إلى العاصمة طهران تظاهرات للمعارضة الإيرانية في باريس وبرلين تضامنا مع الاحتجاجات على السلطة في إيران وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يدعو قطر في مكالمة مع نظيره خالد العطية إلى تخفيف التوتر في المنطقة لتركيز جهود محاربة داعش والتصدي لتهديد إيران للمنطقة برمتها ميليشيا الحوثي تفشل للمرة الثانية في السيطرة عسكريا على منطقة الحطاب بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء بعد تصدي الأهالي لهم ميليشيا الحوثي تخطف 6 من زعماء القبائل في منطقة همدان و8 مدنيين آخرين بعد يومين من منع خطيبهم من اعتلاء منبر مسجد المنطقة الجيش اليمني يسيطر على مركز منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف تركيا تعتقل 20 شخصاً ينتمون لداعش بينهم 15 أجنبيا مقتل 6 في انفجار استهدف جنازة شرق أفغانستان ميركل تعتبر أن العمل على تماسك الاتحاد الأوروبي سيكون "المسألة الحاسمة" في 2018 الرقابة في الهند توافق على عرض فيلم مثير للجدل يتناول علاقة حب بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم مطعم في سنغافورة يتيح لرواده سهرة رأس سنة فاخرة مقابل بتكوين واحد تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net