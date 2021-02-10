لست قطة.. محام في موقف محرج أمام قاض بسبب "زووم"

"أعتقد أنه فلتر"، بهذه الكلمات حاول أحدهم التبرير لأحد القضاة الأميركيين الموقف المحرج الذي وقع فيه بينما كان في اجتماع رسمي عبر تطبيق زووم.

الحكاية بدأت حينما انتشر مقطع فيديو طريف للمحامي الأميركي رود بونتون على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان يعقد اجتماعا عبر تطبيق زووم، ولسوء حظه أن أحدهم على ما يبدو قد استعمل جهاز الحاسوب قبله وغير الإعدادات ليظهر المحامي أمام المجتمعين على هيئة "قطة"!

وما أن انتبه الحضور حتى دخلوا في نوبة ضحك، دون أن يدرك المحامي بونتون الذي كان في جلسته أمام القاضي روي فيرغسون أن شخصيته التي تظهر على الشاشة ماهي إلا قطة صغيرة غريبة الشكل حتى.

ويظهر المحامي في الفيديو وهو يقول: "هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر.. أنا المحامي ولست قطة".

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM — Lawrence Hurley (@lawrencehurley) February 9, 2021

يشار إلى أن استخدام تطبيق "زووم" للتواصل بمكالمات الفيديو كان انتشر في كثير من دول العالم منذ بدء إجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيق إجراء العمل عن بعد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد قبل سنة تقريباً.