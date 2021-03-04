بايدن يتعهد: سندعم مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي

بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إصلاح الانتخابات، الخميس، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه لمساعي الديمقراطيين لتأمين وحماية الانتخابات المستقبلية، مشيراً إلى أن الديمقراطية في خطر غير مسبوق، وتحتاج لتشريعات قوية.

بايدن يدعم الإصلاح الانتخابي

فقد أعلن اليوم الخميس دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لإصلاح النظام الانتخابي، مؤكداً الحاجة إلى تشريعات قوية لحماية الانتخابات والديمقراطية بعد تهديدات غير مسبوقة.



كما قال إنه سيعمل على تحديث وتأمين الانتخابات المستقبلية من أي تهديدات.



إقرار بمجلس النواب ومهمة صعبة بالشيوخ

بدوره، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مشروع القانون، بتأييد 220 نائبا، واعتراض 210 نواب. وقالت بيلوسي في تغريدة: "وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب، وليس للمصالح الخاصة.. التلاعب في الدوائر الانتخابية مستمر، وقمع الناخبين، ويجب على الكونغرس إعادة السلطة إلى أيدي الناس من خلال تمرير قانون من أجل الشعب".

Our Founders laid the expectation that our government would work For The People - not special interests. Gerrymandering, voter suppression & dark money continue to silence Americans - Congress must put power back in the hands of the people by passing the #ForThePeopleAct. pic.twitter.com/voguygWdqq — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 3, 2021

وسيحال مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد بايدن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، لكن من المستبعد إقراره لأنه يتطلب موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين و10 من الجمهوريين.



"من أجل الشعب"

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي أعده الديمقراطيون "من أجل الشعب" قدم لأول مرة في العام 2019، وواجه انتقادات كبيرة من الجمهوريين، وانتقده مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترمب بشدة.



ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت من خلال التصويت المبكر، وعبر البريد، وتدابير أخرى اعتمدت وتوسعت مع تفشي جائحة كورونا في البلاد، فيما يحارب الجمهوريون تلك المساعي، ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات، إذ أشاروا إلى أن الهيئات التي سينقل مشروع القانون المقترح السلطة إليها، "لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم".