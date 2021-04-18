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انقطاع الكهرباء يتسبب في تحلل 190 جثة بمشرحة في الخرطوم

من موقع المشرحة بالخرطوم

انقطاع الكهرباء يتسبب في تحلل 190 جثة بمشرحة في الخرطوم

هيئة الطب العدلي السودانية في تصريحات خاصة لقناة العربية: إن السعة الكلية للمشارح في الخرطوم تصل لمئة لكنها تحوي الآن 1300 جثة

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دبي - قناة العربية

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انقطاع الكهرباء يتسبب في تحلل 190 جثة بمشرحة أحد المشافي جنوبي الخرطوم ومطالبات للنائب العام بالتحقيق.

وبعد موجة الغضب والاستهجان التي أثارتها روائح كريهة من مشرحة في العاصمة السودانية الخرطوم،، أفاد مراسل العربية والحدث أنّ سبب تحلل جثث في المشرحة راجع للانقطاع المتواصل للكهرباء، مؤكدا أن هناك تكدسا للجث داخل الحاوية.

وذكرت هيئة الطب العدلي السودانية في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث أن السعة الكلية للمشارح في الخرطوم تصل لمئة لكنها تحوي الآن 1300 جثة.

وأشعل مواطنون من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجاً على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقاً لمصادر موثوقة، والتي كشفت عن أن هذه الجثث المتواجدة بالمشرحة تعود لمجهولي الهوية ويرى الأهالي أنها لشهداء مجزرة فض الاعتصام.

وشكا سكان المنطقة من الروائح الكريهة الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث، وطالبوا السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيداً عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية ما يستدعي تدخل والي الخرطوم فوراً وفي معيته النائب العام بغرض التحقيق.

وفي السياق ذاته إنبعثت روائح مماثلة من مشرحة مستشفى بشائر التي تقع في ضاحية (مايو) ليجأر مواطنوها بالشكوى ويطالبون السلطات بالتدخل.
وكانت السلطات الصحية بالخرطوم كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة والتي تشهد تكدساً للجثامين.

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