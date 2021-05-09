مر بالربع الخالي.. فيديو لصاروخ الصين في سماء عمّان

مع اعلان الصين سقوط صاروخها الشارد وتفككه فوق المحيط الهندي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة، تظهر لحظات انحداره فوق عدد من المناطق العربية.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو آخر لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



متابعة وتصوير السيد باسل ذياب والأستاذة بسمة ذياب عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. #عاجل pic.twitter.com/EcP1TcxhCh — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

فقد التقط أحد أعضاء برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، فيديو لحطام الصاروخ فوق العاصمة الأردنية عمّان، أثناء مروره العادي، قبل سقوطه بعشر دقائق في المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب.

كذلك، رصد سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأميركية آخر مرة شوهد فيها الصاروخ فوق صحراء الربع الخالي في السعودية.

حطام الصاروخ يسقط في المحيط الهندي

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أنّ جزءا كبيرا من الصاروخ تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website. — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021

وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي 70 % من سطح الأرض. لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.

وكان "لونغ مارش 5 بي" الذي يقدر وزنه بحوالي 21 طنا انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة، ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل.

إلا أنه خرج عن مساره المتوقع في 2 مايو، وراح يدور حول الأرض بسرعة خيالية، تجاوزت 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة، فانشغلت وسائل الإعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة.