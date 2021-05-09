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مر بالربع الخالي.. فيديو لصاروخ الصين في سماء عمّان

الصاروخ الصيني

مر بالربع الخالي.. فيديو لصاروخ الصين في سماء عمّان

فيديو يظهر الصاروخ الصيني الشارد فوق العاصمة الأردنية عمّان قبل سقوطه بعشر دقائق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مع اعلان الصين سقوط صاروخها الشارد وتفككه فوق المحيط الهندي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة، تظهر لحظات انحداره فوق عدد من المناطق العربية.

فقد التقط أحد أعضاء برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، فيديو لحطام الصاروخ فوق العاصمة الأردنية عمّان، أثناء مروره العادي، قبل سقوطه بعشر دقائق في المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب.

كذلك، رصد سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأميركية آخر مرة شوهد فيها الصاروخ فوق صحراء الربع الخالي في السعودية.

الموقع المتوقع لسقوط الصاروخ الصيني
الموقع المتوقع لسقوط الصاروخ الصيني

حطام الصاروخ يسقط في المحيط الهندي

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أنّ جزءا كبيرا من الصاروخ تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي 70 % من سطح الأرض. لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.

الصاروخ كما صوّره القمر الروسي
الصاروخ كما صوّره القمر الروسي

وكان "لونغ مارش 5 بي" الذي يقدر وزنه بحوالي 21 طنا انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة، ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل.

إلا أنه خرج عن مساره المتوقع في 2 مايو، وراح يدور حول الأرض بسرعة خيالية، تجاوزت 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة، فانشغلت وسائل الإعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة.

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