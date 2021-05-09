قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض

قمر اصطناعي روسي، معروف باسم Aist-2D وسالك منذ 2016 في الفضاء، التقط صورة أمس السبت للصاروخ الصيني Long March-5 المقرر سقوطه اليوم في مكان ما على الأرض "وكان بعيدا عنه 1.281 كيلومترا في الفضاء" بحسب ما قال دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية Roscosmos في تغريدة كتبها بحسابه "التويتري" مرفقة بالصورة التي تم التقاطها في العاشرة و36 دقيقة صباحا.

وكان روغوزين، نشر الخميس الماضي، خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ، من ضمنها أفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا، ثم توقع أمس السبت بأنه سيسقط في المحيط الهادي، في مكان ما شرق نيوزيلندا. وكتب تغريدة قال فيها: "الفترة الزمنية لدخول الصاروخ المتوقع إلى الغلاف الجوي هي بتوقيت غرينتش من الساعة 11.34 مساء 8 مايو إلى 5.28 فجر 9 مايو، أي اليوم الأحد.



أما موقع space-track.org التابع لقيادة الفضاء الأميركية، فأشار إلى أن القسم الرئيسي من هيكل الصاروخ البالغ إجمالي وزنه 21 طنا، سيدخل الغلاف الجوي للأرض الساعة 2:04 فجر 9 مايو بتوقيت غرينتش، فيما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "من غير المحتمل للغاية أن يتسبب حطام الصاروخ بأي ضرر" بحسب بيان أصدرته.