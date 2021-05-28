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خلايا الكاتيوشا تطل.. ضبط منصة تستهدف وسط بغداد

عناصر من القوات الأمنية في بغداد (أسوشييتد برس)

خلايا الكاتيوشا تطل.. ضبط منصة تستهدف وسط بغداد

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دبي- العربية.نت

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في ظل الهدوء الحذر الذي سيطر منذ صباح اليوم الجمعة، على العاصمة العراقية ، وسط انتشار للقوات الخاصة، أطلت ثانية "خلايا الكاتيوشا".

فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط منصة محلية الصنع، جنوب غرب بغداد، كانت ستستهدف أحد المقرات المهمة وسط العاصمة.

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كما أوضحت في بيان أن المنصة المضبوطة كانت تحتوي على 3 صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق، لافتة إلى أن القوات الأمنية في الفرقة الثانية، شرطة اتحادية، تمكنت استنادا إلى معلومات من أحد مصادرها من كشف تلك العملية، ومنع حصولها.

استنفار أمني

أتى ذلك، بعد أن شهدت العاصمة منذ مساء الأربعاء، استنفارا أمنيا، إثر توقيف قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين في كربلاء، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل بغداد ووسطها.

وأمس أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن الأحداث التي شهدتها بغداد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.

قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار
قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار

انتهاك خطير

ومساء الأربعاء طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين. كما وجه بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات اتهمت الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران بارتكابها. إلا أن هذه المرة الأولى التي يبرز فيها رسميا اسم أحد المتورطين.

ولطالما استعرضت بعض المجموعات المسلحة عسكريا في البلاد، عند أي مفترق أو حدث لا يتوافق مع توجهاتها أو ينتقص من سلطتها.

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