.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر

السائح البرازيلي مع زوجته

السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر

أكد أنه قدم اعتذارا للفتاة وصوره بالفيديو ونشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أدلى السائح البرازيلي الذي نشر فيديو تحرش بفتاة مصرية، باعترافات جديدة أثناء تحقيقات النيابة العامة المصرية معه، في واقعة أثارت الرأي العام في مصر.

وقال الطبيب الذي يبلغ من العمر 39 عاماً في اعترافات نقلتها وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء: "كنت أمزح وحين نشرت الفيديو وجدت انتقادات كبيرة من المتابعين، فحذفته، ثم ذهبت للفتاة وقدمت لها اعتذارا صورته بالفيديو ونشرته على حسابي بمنصات التواصل الاجتماعي".

فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية الأخيرة فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية

كلمات مسيئة

في المقاب، تمسكت الفتاة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم لما أصابها من أضرار بسبب نشر المقطع على منصات التواصل، لاحتوائه على كلمات مسيئة، وتحرش لفظي مستغلا عدم فهمها للغة البرتغالية.

وكشفت مصادر لـ "العربية.نت" في وقت سابق، أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على السائح في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، حيث كان ينوي السفر خلال يومين عائدا لبلاده، بعد أن نصحه أصدقاؤه بسرعة الهروب خاصة أن الفيديو المسيء واجه عاصفة غضب على مواقع التواصل ليس في مصر فقط، بل في عدة دول عربية ولاتينية من بينها دولته البرازيل.

السائح البرازيلي المعتقل في القاهرة مع عائلته
السائح البرازيلي المعتقل في القاهرة مع عائلته

وسألت النيابة العامة مترجمًا متخصصا فأكد تضمن عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءات جنسية خادشة للحياء.

كما كشفت التحقيقات عن تحديد هوية البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة ومكان حدوث الواقعة، وأن السائح البرازيلي غادر مدينة الأقصر صباح 30 مايو الجاري متجها إلى القاهرة، وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها، وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم 24 مايو الجاري بأحد محال البرديات بمحافظة الجيزة، وعلى هذا أدرجت النيابة العامة اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد