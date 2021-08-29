ليبيا.. إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وإحالته للتحقيق

أوقف وزير النفط الليبي، محمد عون رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، عن العمل وأحاله للتحقيق لارتكابه مخالفات.

وكلف وزير النفط الليبي جاد الله العوكلي بتسيير أعمال المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لحين التحقيق مع صنع الله، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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وكان عون طلب من الحكومة في 19 من الشهر الجاري، استبدال مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.

وقال عون حينها إن التغيير مطلوب في أسرع وقت ممكن، لأن المجلس الحالي لمؤسسة النفط تم تشكيله بطريقة تتعارض مع قوانين الدول الأعضاء في أوبك، على حد قوله.

المؤسسة لم تتأثر بالانقسامات

وشغل صنع الله منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة سبع سنوات وأدار قطاع الطاقة بشكل فعال - بما في ذلك تمثيل ليبيا في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول - حتى تم تعيين عون في مارس كأول وزير نفط في البلاد منذ عام 2014.

فيما كانت المؤسسة الوطنية للنفط واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل عبر الانقسامات السياسية في ليبيا.

وقال عون في مقابلة هذا الشهر إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاج النفط ما لم يتغلب المشرعون على خلافاتهم ويمرروا الميزانية.

كما كشف أن البلاد تضخ ما يقرب من 1.3 مليون برميل من الخام يومياً، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021.