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وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان هاتفيا الوضع بأفغانستان

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فيصل بن فرحان وبلينكن
وزيرا خارجية السعودية وأميركا

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان هاتفيا الوضع بأفغانستان

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

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إلى هذا، أكد بلينكن لوزير خارجية السعودية التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين.

كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية الأميركي مع وزير الخارجية السعودي لقضايا المنطقة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية الأميركي.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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