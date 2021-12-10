اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. "كلنا بشر متساوون"

يحتفل العالم سنوياً بيوم حقوق الإنسان الموافق اليوم الجمعة 10 كانون الأول/ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

ويسلّط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هذا العام، الضوء على "المساواة" تحت شعار "كلنا بشر، كلنا متساوون".

مادة اعلانية

فالمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصها: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

30 مادة

ويتألّف الإعلان من 30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم.

كذلك، يضمن الإعلان حقوقنا بدون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وصاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها وقبلت به جميع الدول تقريباً.

500 لغة

منذ ذلك الحين، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهو يركز اليوم أيضاً على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.

تحت شعار "كلنا بشر، كلنا متساوون" الأمم المتحدة تحتفل بيوم حقوق الإنسان



إنّ المساواة والإدماج وعدم التمييز - أيّ بعبارة أخرى، النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية - هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030



للمزيد👇https://t.co/oBGYUNBnYC pic.twitter.com/S78CcfYRO1 — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 10, 2021

ويُعد الإعلان والمُتاح بما يزيد عن 500 لغة، الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.