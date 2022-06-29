"حبابكم عشرة".. حظر دخول السودانيين لمصر يشعل ناراً!

أثار منشور بمنع السودانيين دخول مصر جدلاً واسعاً في الشارع السوداني، ما دعا السفارة المصرية بالخرطوم للمسارعة إلى نفي الأمر بشدة متهمة إحدى الجهات المناوئة، التي لم تذكر اسمها، بالسعي لضرب العلاقات الشعبية بين البلدين.

منشور مفبرك

فقد أثار قرار "مزور" صادر من القنصلية المصرية بالخرطوم ومذيل بتوقيع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، بمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية بناء على توجيهات شفهية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ابتداء من يوم غد الخميس 30 يونيو/حزيران الجاري "عاصفة" بين السودانيين.

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كما تضمن المنشور المفبرك تعليق كافة الرحلات القادمة من السودان برا وجوا عدا سيارات الإسعاف والحالات الطارئة.

حبابكم عشرة

إلا أن السفارة المصرية عادت ونفت بشدة صدور أي توجيهات بحظر دخول السودانيين. وقال القنصل المصري العام بالخرطوم أحمد عدلي في تصريحات رسمية: "في إطار محاولات ومساعي إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع والتي يأتي على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، يتداول حاليا تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضي المصرية".

كما نفى وجود أي توجيهات لمنع السودانيين دخول مصر، قائلا: "حبابكم عشرة الأشقاء السودانيين في بلدكم مصر".