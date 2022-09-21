صفحات مأجورة.. شقيق محمد رمضان يعلق على إلغاء حفله

فيما لا تزال حملة "غير مرحب بك في الإسكندرية" تواصل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أكد محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان، أن حفل شقيقه لا يزال قائما في موعده ولم يتم إلغاؤه، كما تزعم صفحات منسوبة للإسكندرية على السوشيال ميديا.

"صفحات مأجورة"

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن هناك صفحات مأجورة وراء شائعة إلغاء الحفل، مشدداً أن الحفل سيقام في موعده في الـ7 من أكتوبر/ تشرين أول المقبل في الإسكندرية.

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وكانت دعوات تحت عنوان "غير مرحب بك في الإسكندرية"، قد انتشرت بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفلاً غنائياً كبيراً في المحافظة المصرية الساحلية.

برافو اهل اسكندرية الجدعان هتبقى البداية من عندكم #اسكندريه_لا_ترحب_بك pic.twitter.com/DPHTl4u9rz — Dr.Mona kassem (@DrMona03155570) September 20, 2022

مدينة الفن وبلد سيد درويش

فيما دعا عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة "X" على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

وفي أعقاب الحملة انتشرت أنباء بإلغاء حفل رمضان، الأمر الذي دعاه للرد بإعادة نشر بوستر بمناطق حجز التذاكر عبر خاصية القصص المصورة على Instagram، مؤكدًا إقامة الحفل في موعده.

هجوم طال فنانين كبارا

يذكر أن محمد رمضان تعرض لانتقادات بسبب هجومه على فنانين كبار، مثل فريد شوقي وإسماعيل ياسين وسميرة عبد العزيز.

فيما ردت عائلة الفنان الراحل فريد شوقي على رمضان بعد تصريحات قارن فيها بين مسيرته ومسيرة شوقي، فضلاً عن انتقاده للأخير في فيلم "حميدو".

وتعرض رمضان أيضاً لانتقادات بعد حديثه في أحد البرامج عن أفلام إسماعيل ياسين، هذا فضلاً عن انتقاده لتصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز والتي نفت فيها موافقتها على قيامها بدور والدته في أحد الأعمال الفنية.