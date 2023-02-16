خرج من الركام طالباً الشوكولاتة.. فأتته المفاجأة بالمستشفى

فاجأ صبي صغير يكاد لا يتخطى عمره الأربع سنوات، عمال الإغاثة في تركيا حين أخرجوه من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب 10 مناطق جنوب البلاد، منهكاً.

إلا أنه رغم الإعياء الذي بدا عليه، راح عامل الإغاثة يحاول التخفيف عنه سائلا إياه ماذا يريد، فما كان من الصغير المتعب الذي يدعى ياجيز، بعد أن قضى 5 أيام تحت الركام، إلا أن طلب الشوكولاتة.

#TurkeySyriaEarthquake2023

When he got out of the rubble, the first thing he asked for was chocolate.

The Turkey miners did not forget the request of 4-year-old #Yagiz when they rescued him on the fifth day of the deadly earthquake ♥️♥️♥️#BlessAllSearchAndRescueTeams pic.twitter.com/m4UDlnuUts — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) February 14, 2023

مادة اعلانية

لكن أحداً لم يأته بطلبه وسط كم الخراب والدمار، ونقل الصغير عبر طواقم الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت حين أتاه عامل الإنقاذ ليزوره، حاملاً معه لعبة صغيرة وكميات كبيرة من الشوكولاتة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن إجمالي عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبدون وسائل الراحة الأساسية.

فيما تعرض مئات الأطفال لصدمات ما بعد الكارثة، لاسيما بعد أن ظل العديد منهم لأيام تحت الأنقاض، فيما فقد آخرون أهلهم، وأضاع البعض الآخر ذويهم.

وحذر عدد من الاختصاصيين والخبراء النفسيين أن الآثار طويلة المدى على الصحة العقلية للناجين، لا يمكن إدراكها إلا مع مرور الوقت.

كذلك أكد عدة أطباء أن أعداد المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونوبات الصرع بعد الزلزال آخذة في الزيادة.