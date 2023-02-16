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عمال الانقاذ في تركيا (فرانس برس)

خرج من الركام طالباً الشوكولاتة.. فأتته المفاجأة بالمستشفى

دبي- العربية.نت
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فاجأ صبي صغير يكاد لا يتخطى عمره الأربع سنوات، عمال الإغاثة في تركيا حين أخرجوه من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب 10 مناطق جنوب البلاد، منهكاً.

إلا أنه رغم الإعياء الذي بدا عليه، راح عامل الإغاثة يحاول التخفيف عنه سائلا إياه ماذا يريد، فما كان من الصغير المتعب الذي يدعى ياجيز، بعد أن قضى 5 أيام تحت الركام، إلا أن طلب الشوكولاتة.

لكن أحداً لم يأته بطلبه وسط كم الخراب والدمار، ونقل الصغير عبر طواقم الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت حين أتاه عامل الإنقاذ ليزوره، حاملاً معه لعبة صغيرة وكميات كبيرة من الشوكولاتة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن إجمالي عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبدون وسائل الراحة الأساسية.

فيما تعرض مئات الأطفال لصدمات ما بعد الكارثة، لاسيما بعد أن ظل العديد منهم لأيام تحت الأنقاض، فيما فقد آخرون أهلهم، وأضاع البعض الآخر ذويهم.

وحذر عدد من الاختصاصيين والخبراء النفسيين أن الآثار طويلة المدى على الصحة العقلية للناجين، لا يمكن إدراكها إلا مع مرور الوقت.

كذلك أكد عدة أطباء أن أعداد المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونوبات الصرع بعد الزلزال آخذة في الزيادة.

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