جماعة الحوثي: الطيران الأميركي يحلق بكثافة في مجالنا الجوي

أفاد المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، أن طائرات أميركية قامت بتحليق مكثف على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية.

وأكد عبد السلام على منصة إكس أن الإجراءات الأميركية لن تمنع جماعة الحوثي عن استهداف السفن التابعة لإسرائيل، ردا على الحرب في غزة.

أتى ذلك، بعدما أكد مسؤول عسكري أميركي، اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم ينفذوا أي ضربة الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته "لم تنفذ اليوم أي ضربة أميركية أو للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

غارات جديدة

وكانت وسائل إعلام حوثية قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية جديدة مدينة الحديدة في غرب اليمن.

وأفاد الإعلام الحوثي، باستهداف الطيران الأميركي البريطاني لجبل جدع بمديرية اللحية في الحديدة.

وطالت الهجمات الأميركية البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية، طالت مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدورن والصواريخ.

فيما توعدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً بالرد على تلك الهجمات، رغم أن أي رد كبير لم يحصل حتى الساعة.

توقعات برد

ويتوقع العديد من الخبراء أن تشهد المنطقة لاسيما البر الأحمر مزيدا من الهجمات الحوثية التي قد تطال السفن التجارية وربما الأميركية المتواجدة في المكان، والتي ساهمت في الضربات يومي الجمعة والسبت الماضيين.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر، شن الحوثيون أكثر من 27 هجوماً على السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر، تحت ذريعة توجهها إلى إسرائيل التي تحاصر القطاع.

"حارس الازدهار"

كما تعهدوا بمواصلة تلك الهجمات إلى أن توقف إسرائيل غاراتها العنيفة على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضوا للاستهداف.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.