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تحطم طائرة إندونيسية تقل 62 راكباً بعد دقائق على إقلاعها

تحطم طائرة إندونيسية تقل 62 راكباً بعد دقائق على إقلاعها

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