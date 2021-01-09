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شاهد ماذا قال أول قطري يمر من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

شاهد ماذا قال أول قطري يمر من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

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