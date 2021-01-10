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تويتر ينهي خلافات مع ترمب اشتعلت في مايو بإغلاق حسابه

تويتر ينهي خلافات مع ترمب اشتعلت في مايو بإغلاق حسابه

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