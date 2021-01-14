.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبيل تسلم بايدن السلطة.. زعيم كوريا الشمالية يلوح بالنووي

قبيل تسلم بايدن السلطة.. زعيم كوريا الشمالية يلوح بالنووي

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد