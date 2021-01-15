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واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية قبل تنصيب جو بايدن لمنع أي أعمال عنف وشغب

واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية قبل تنصيب جو بايدن لمنع أي أعمال عنف وشغب

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