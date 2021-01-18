.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قاذفات B-52 الأميركية.. ما هي هذه الطائرات وماذا يمكنها أن تفعل

قاذفات B-52 الأميركية.. ما هي هذه الطائرات وماذا يمكنها أن تفعل

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد