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رجل يعيش في مطار أميركي ثلاثة أشهر خوفاً من كورونا!

رجل يعيش في مطار أميركي ثلاثة أشهر خوفاً من كورونا!

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