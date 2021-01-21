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الحقيبة النووية التي لا يعرف كلمة سرها سوى رئيس أميركا

الحقيبة النووية التي لا يعرف كلمة سرها سوى رئيس أميركا

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