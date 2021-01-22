.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اعتقد البعض أنها الزر النووي.. قصة "الكبسة الحمراء" في البيت الأبيض

اعتقد البعض أنها الزر النووي.. قصة "الكبسة الحمراء" في البيت الأبيض

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد