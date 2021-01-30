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لماذا استخدم بايدن مجموعة أقلام للتوقيع على أوامر تنفيذية؟

لماذا استخدم بايدن مجموعة أقلام للتوقيع على أوامر تنفيذية؟

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