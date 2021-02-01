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سكان البلدة القديمة "المدمرة" في الموصل يبحثون عمن يشتري منازلهم

سكان البلدة القديمة "المدمرة" في الموصل يبحثون عمن يشتري منازلهم

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