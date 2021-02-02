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ضباط يعتقلون طفلة بعمر الـ 9 سنوات برذاذ الفلفل في روتشستر الأميركية

ضباط يعتقلون طفلة بعمر الـ 9 سنوات برذاذ الفلفل في روتشستر الأميركية

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