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رغوة بيضاء تغطي "مار ديل بلاتا".. أحد أكبر الشواطئ في الأرجنتين

رغوة بيضاء تغطي "مار ديل بلاتا".. أحد أكبر الشواطئ في الأرجنتين

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