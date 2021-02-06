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كاميرا مراقبة ترصد أميركيا يظهر وسط عاصفة ثلجية، يقتل جيرانه بالرصاص.. ثم ينتحر

كاميرا مراقبة ترصد أميركيا يظهر وسط عاصفة ثلجية، يقتل جيرانه بالرصاص.. ثم ينتحر

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