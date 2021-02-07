.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دفن رفات عشرات الإيزيديين قتلهم تنظيم "داعش" عام 2014

دفن رفات عشرات الإيزيديين قتلهم تنظيم "داعش" عام 2014

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد