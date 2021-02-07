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فيديو لمكالمة بين بايدن وامرأة فقدت عملها.. بماذا وعدها؟

فيديو لمكالمة بين بايدن وامرأة فقدت عملها.. بماذا وعدها؟

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